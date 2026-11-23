Участники поискового движения со всего Подмосковья собрались в Центре военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А» в День поисковика Московской области, 21 ноября. Главной темой встречи стало подведение итогов сезона «Вахты Памяти — 2026».

В мероприятии принял участие глава Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко. Участники обсудили результаты поисковой работы, почтили память погибших защитников Отечества и выразили благодарность всем, кто занимается сохранением исторической памяти.

В 2026 году поисковые отряды Подмосковья провели более 300 выездов на места боев Великой Отечественной войны, организовали свыше 100 поисковых работ на территории региона. С воинскими почестями преданы земле останки 54 бойцов Красной армии и установлены личности пяти военнослужащих.

«Спасибо каждому, кто вносит вклад в это важное и благородное дело, возвращает имена героям и сохраняет память об их подвиге», — отметил Михаил Криворучко.

Благодаря неравнодушию и самоотверженности поисковиков удается восстанавливать историческую справедливость и сохранять память о подвиге защитников Отечества. Поисковое движение играет важную роль в патриотическом воспитании молодежи и передаче следующим поколениям правды о Великой Отечественной войне.