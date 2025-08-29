Поэтический праздник прошел в обновленном сквере у РКК «Энергия» в Королеве

Жители Королева получили уникальную возможность пообщаться вживую с артистами городского Театра юного зрителя. Обновленный сквер у проходной ракетно-космического предприятия РКК «Энергия» превратился в импровизированную площадку для поэзии, музыки и танцев, где случайные прохожие смогли погрузиться в атмосферу живого искусства.

Теплая солнечная погода добавила уюта этому вечеру, а строки известных стихотворений перенесли старшее поколение в те времена, когда на улицах читали свои произведения такие мастера, как Евтушенко, Окуджава и Вознесенский. Поэтические чтения сменялись музыкальными номерами, а зрители активно фотографировали и снимали видео.