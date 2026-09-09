Новую поликлинику построят в ЖК «Прибрежный Парк» в Домодедове

В жилом комплексе «Прибрежный Парк» в Домодедове продолжается строительство поликлиники на 216 посещений в смену. Социальный объект возводит группа «Самолет», сообщили в Минжилполитики региона.

Поликлиника будет разделена на взрослое и детское отделения. Взрослый блок рассчитан на 162 посещения за смену, детский — на 54. Благодаря отдельным входам и маршрутам движения потоки пациентов не будут пересекаться.

В учреждении будут принимать врачи общей практики, терапевты, педиатры и профильные специалисты. Также здесь разместят дневной стационар и рентгенодиагностический блок. Во встроенно-пристроенном помещении предусмотрена подстанция скорой медицинской помощи с отдельным входом для бригад.

Каждое отделение получит собственную входную группу с регистратурой, гардеробом и кабинетом дежурного врача. В здании также предусмотрены аптечный пункт, колясочная и условия для маломобильных посетителей: входы без ступеней, лифты, расширенные дверные проемы и специальные санитарные комнаты.

Территорию вокруг поликлиники благоустроят. Здесь появятся автомобильная и велосипедная парковки, наружное освещение, навигационные элементы и информационные стенды.

ЖК «Прибрежный Парк» расположен примерно в десяти километрах от МКАД рядом с Видновским парком и музеем-заповедником «Горки Ленинские». Недалеко находятся М-4 и Каширское шоссе, а до железнодорожной станции «Ленинская» можно дойти пешком.