Беременность, избыточный вес и несбалансированные диеты могут создавать дополнительную нагрузку на почки. О том, как женщинам сохранить здоровье мочевыделительной системы, рассказала врач-акушер-гинеколог Можайской больницы Камилла Стахэвич.

В период вынашивания ребенка возрастает нагрузка на почки, отвечающие за выведение продуктов обмена веществ и поддержание водно-солевого баланса. Внезапное повышение артериального давления и появление отеков лица или ног у беременных требуют незамедлительной консультации врача, поскольку могут свидетельствовать об опасных осложнениях.

«Не менее опасен для почек и лишний вес: жировая ткань выделяет вещества, провоцирующие хроническое воспаление и повышение давления внутри почечных фильтров. Кроме того, популярные несбалансированные диеты для похудения могут нанести удар по почкам из-за избытка белка или дефицита жидкости, приводя к образованию камней и нарушению их функции», — отметила Камилла Стахэвич.

Для профилактики заболеваний почек специалист рекомендует избегать резких колебаний веса, соблюдать питьевой режим, контролировать артериальное давление и регулярно сдавать общий анализ мочи. Особого внимания требуют утренние отеки лица и скачки давления, поскольку нарушения работы почек могут долгое время протекать без выраженных симптомов.