Более 120 тысяч человек прошли онкоскрининг на рак кишечника с начала года

Жители Подмосковья могут пройти бесплатное обследование на злокачественные новообразования в нижних отделах желудочно-кишечного тракта. С начала года свое здоровье проверили более 120 тысяч человек.

Диагностика проводится в рамках регионального проекта по раннему выявлению колоректального рака, который стартовал в Подмосковье в прошлом году. Скрининг включает в себя сдачу количественного анализа кала на скрытую кровь. Исследование помогает обнаружить внутреннее кровотечение и заподозрить онкологический процесс на начальной стадии, когда симптомы еще отсутствуют.

«Раннее выявление онкологических заболеваний — ключевой фактор успешного лечения. Чем раньше обнаружена патология, тем выше шансы пациента на сохранение привычного образа жизни и ее качества. С начала года онкоскрининг на колоректальный рак прошли более 120 тысяч человек. Из них у 521 человека было выявлено онкологическое заболевание, и они были направлены на дальнейшее лечение в центры амбулаторной онкологической помощи региона», — сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Пройти скрининг могут все жители старше 45 лет в рамках диспансеризации или профилактического осмотра.

Раннее обнаружение опухолей кишечника позволяет обойтись без полостной операции, удалив новообразование эндоскопическим методом. Медики напоминают, что для своевременного выявления любых заболеваний необходимо регулярно проходить диспансеризацию. Записаться можно через чат-бота «Денис» в мессенджере «Макс», региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122 или через приложение «Добродел Здоровье».