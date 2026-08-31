Гинцбург: в течение 3-6 лет могут быть побеждены колоректальный рак и меланома

Победит ли человечество все виды рака пока неизвестно, но в течение трех-шести лет можно будет излечить такие заболевания, как рак кожи и мочевого пузыря. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Меланома, мелкоклеточный рак легких, рак мочевого пузыря, колоректальный рак, соответственно, здесь, по всей видимости, с определенной степенью достоверности можно говорить, что мы должны прийти в течение трех-шести лет именно к такому результату», — сказал он.

Гинцбург добавил, что в этом поможет новая иммунная онкотерапия рака. Она включает в себя персонализированные вакцины и ингибиторы контрольных точек.

Ранее Гинцбург рассказал, что в России создадут вакцины от рака мочевого пузыря, колоректального и мелкоклеточного рака легкого. До этого академик сообщал, что первый пациент, получивший отечественную вакцину от меланомы, чувствует себя хорошо и продолжает лечение.