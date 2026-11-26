С наступлением холодов многие перестают пользоваться солнцезащитными средствами, считая, что зимой ультрафиолет не представляет опасности для кожи. Однако солнечное излучение продолжает воздействовать на нее и в это время года. Об этом напомнила дерматовенеролог Домодедовского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Чистякова.

Особенно важно защищать кожу во время длительных прогулок в солнечную погоду. Снег отражает ультрафиолетовые лучи и тем самым усиливает их воздействие. Это может способствовать преждевременному старению кожи и появлению пигментных пятен.

«Особенно внимательными стоит быть людям со склонностью к пигментации, повышенной чувствительностью кожи к солнечному свету, а также тем, кто принимает препараты, усиливающие такую чувствительность. В этих случаях защита от ультрафиолета важна независимо от времени года», — пояснила Елена Чистякова.

Для открытых участков кожи рекомендуется выбирать средства широкого спектра действия с SPF не ниже 30. Если человек долго находится на солнце, защиту следует обновлять примерно каждые два часа.

При стойком покраснении, необычной реакции кожи или появлении новых пигментных пятен необходимо обратиться к врачу-дерматовенерологу. Записаться на прием можно через цифрового помощника Дениса в «Максе».