Офтальмолог Шилова назвала нехватку дневного света одной из причин развития близорукости у детей

Рост случаев близорукости у детей связан с наследственностью, зрительной нагрузкой и нехваткой дневного света, а не только с гаджетами. Об этом ИА НСН сообщила врач-офтальмолог Наталья Шилова.

Специалист отметила, что миопия распространялась еще до появления смартфонов, поэтому зарубежные прогнозы нельзя переносить на российских детей. Ранее в Гонконге предположили, что через два года с близорукостью столкнутся две трети восьмилетних горожан, а в Бельгии к 2050 году — около одного миллиона детей.

Шилова подчеркнула, что риски связаны с быстрым сокращением запаса дальнозоркости — физиологического резерва глаза. Для своевременного обнаружения проблемы недостаточно проверки по таблице: врачу необходимо оценивать рефракцию и оптические характеристики.