Врач Шилова рассказала, с какого возраста и как часто нужно водить ребенка к офтальмологу

Врач-офтальмолог Наталья Шилова рассказала, с какого возраста и как часто нужно водить ребенка к офтальмологу. Об этом сообщила ИА НСН .

Наблюдение за состоянием глаз начинается на первом году жизни, а к трем годам можно оценивать зрение каждого ребенка с помощью тестов. При уже установленной миопии контроль обычно нужен каждые шесть месяцев. Если ребенок начал щуриться или хуже видеть доску, осмотр нужен вне графика. Отсутствие жалоб не гарантирует нормального зрения, так как дети не всегда понимают, что видят хуже.

Гонконгская ассоциация офтальмологов прогнозирует, что через два года почти две трети восьмилетних жителей города столкнутся с близорукостью из-за сокращения «запаса дальнозоркости». В Бельгии, по данным Report, к 2050 году почти один млн детей могут страдать миопией.