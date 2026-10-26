Подмосковный дерматолог объяснил, как избежать раздражения кожи головы зимой

​С наступлением холодов важно правильно выбирать головной убор и следить за его чистотой. Длительное ношение шапки создает теплую среду, усиливает потоотделение и может ускорять загрязнение волос. У людей с чувствительной кожей это также способно вызывать зуд и раздражение.

На состояние кожи влияют материал шапки и ее размер. Грубая ткань и постоянное трение могут провоцировать дискомфорт. Кроме того, на внутренней поверхности головного убора скапливаются пот, кожный жир и остатки средств для укладки, поэтому шапку необходимо регулярно стирать.

«В теплом помещении или транспорте головной убор лучше снимать, чтобы избежать перегрева. При чувствительной коже стоит выбирать мягкие материалы и следить, чтобы шапка не давила и не натирала», — рассказала дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова.

При этом зуд и шелушение не всегда возникают из-за головного убора. Если они сопровождаются выраженным покраснением, корочками или высыпаниями, причиной могут быть себорейный дерматит, псориаз или другие заболевания кожи головы.

При появлении таких симптомов рекомендуется обратиться к дерматовенерологу. Специалист установит причину изменений и при необходимости назначит лечение. Записаться на прием можно через контакт-центр по телефону 122.