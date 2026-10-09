Психолог Колесников объяснил, почему хочется слушать одну песню на повторе

Любимая песня на повторе помогает справиться со стрессом и пережить сильные эмоции. Об этом изданию «Поясним за Тагил» рассказал психолог Иван Колесников.

Специалист Колесников объяснил, что в состоянии стресса людям важно чувствовать предсказуемость, которую дает знакомая музыка. В отличие от новых композиций, старые мелодии вызывают заранее известные эмоции, что помогает психике стабилизироваться. Особенно заметно это после тяжелых событий: человек может слушать одну песню по кругу, чтобы прожить чувства, для которых трудно подобрать слова. Исследователи называют это «сладкой грустью» — печальная музыка не ухудшает настроение, а утешает.

При этом Колесников предупредил, что повторы имеют обратную сторону: если песня не дает переключиться, она удерживает человека в травмирующем переживании. Похожий механизм лежит в основе «ушных червей» — застрявших мелодий, которые часто возникают на фоне усталости. Отдельная история — песни из прошлого, вызывающие «пик воспоминаний» о юности. Врач отметил, что музыку можно подбирать осознанно: энергичные треки повышают выносливость, а спокойные и знакомые помогают снять напряжение вечером.