Подмосковный врач Полушкин: дефицит йода может привести к раку щитовидной железы

Москва и Московская область относятся к йододефицитным регионам. Его нехватка нарушает работу щитовидной железы и может привести к развитию зоба и гипотиреоза, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Среди возможных признаков нехватки йода — постоянная усталость, зябкость, сухость кожи, выпадение волос, запоры, набор веса и ухудшение памяти.

«Длительный дефицит йода считается фактором риска развития рака щитовидной железы — особенно фолликулярного и анапластического», — отметил руководитель центра онкомониторинга Московской области Виталий Полушкин.

При этом нехватка микроэлемента не означает, что онкологическое заболевание обязательно разовьется, но служит поводом внимательнее относиться к здоровью.

Специалисты предостерегают от самостоятельного приема йодсодержащих препаратов: избыток также опасен и способен спровоцировать гипертиреоз. При тревожных симптомах врачи рекомендуют обратиться к эндокринологу. Для оценки состояния щитовидной железы могут потребоваться УЗИ и анализы на гормоны.

Пройти УЗИ щитовидной железы 31 октября можно будет в центрах амбулаторной онкологической помощи в рамках Дня здоровья.