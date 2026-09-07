Итоги года работы подвели в филиале медцентра Рошаля в Одинцове

Филиал детского центра имени Рошаля — клинико-диагностический центр «Ромашка» в Одинцовском округе — за первый год работы принял 68 тысяч детей и взрослых. Специалисты провели почти две тысячи операций и исследовали более восьми тысяч проб крови.

Центр работает по принципу семейной клиники полного цикла: консультации и диагностику можно пройти в одном месте. Детское и взрослое отделения принимают более 300 человек за смену. Пациентам доступны лучевая, ультразвуковая и функциональная диагностика на оборудовании экспертного класса.

За год в отделении эндоскопии выполнили 1815 операций, в том числе удаляли новообразования. В лаборатории провели исследования более 8200 проб крови. Лечение в терапевтическом отделении прошли 67 пациентов, еще 35 вмешательств выполнили по трем направлениям: колопроктология, урология и хирургия.

Центр относится к третьему уровню медицинской помощи и принимает пациентов со сложными случаями. Наиболее востребованы неврологи, кардиологи и гастроэнтерологи.

Филиал открылся 1 сентября 2025 года в селе Ромашково. Здесь работают специалисты более чем по 40 профилям, включая хирургию, урологию, травматологию, кардиологию, эндокринологию и неврологию. Помощь можно получить по ОМС или на платной основе.