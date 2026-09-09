Подростка с редкой врожденной патологией сосудов спасли в медцентре Рошаля

Специалисты Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля провели сложнейшую операцию 14-летнему спортсмену, спасая его от редкой врожденной патологии сосудов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Подросток, проживающий в Португалии и профессионально занимающийся бегом, обратился к врачам во время визита в Россию с жалобами на одышку и сильную усталость при нагрузках, которые мучили его несколько месяцев.

Диагностика выявила опасную аномалию: ветви дуги аорты сформировали кольцо вокруг трахеи и пищевода, сдавливая их. Кроме того, в легких образовались воздушные пузырьки, разрыв которых грозил попаданием воздуха в плевральную полость.

Пациента госпитализировали для хирургического вмешательства.

«У нашего юного спортсмена нагрузка на легкие колоссальная, поэтому жалобы появились именно сейчас. Это уже второй в моей практике спортсмен-подросток с такой патологией. Мы сделали торакоскопическую операцию — через небольшие проколы подошли к месту патологии, разобщили сосудистое кольцо, пережали и заклипировали сосуды, удалив их фрагменты вместе с артериальной связкой. Также убрали воздушные полости в легких, которые могли усиливать одышку. Сразу после вмешательства стало видно, что трахея освободилась, дыхание облегчилось», — рассказала лечащий врач Зухра Маккаева.

Восстановительный период прошел успешно. Пациента выписали домой, его жизни ничего не угрожает. После полной реабилитации подросток сможет вернуться к занятиям спортом.