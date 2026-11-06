Подмосковный нарколог Холдин назвал необъяснимую слабость симптомом рака легкого

Курение остается одним из главных факторов риска развития рака легких. При этом первые проявления заболевания нередко остаются незамеченными, поскольку курильщики могут принимать их за привычные последствия употребления табака. Об опасных симптомах рассказали в Московском областном клиническом наркологическом диспансере.

Нередко у курильщиков заболевание протекает скрыто, поскольку ранние симптомы можно принять за обычный кашель.

«Стоит насторожиться, если голос стал хриплым без очевидных причин вроде простуды или ларингита и не восстанавливается. Это повод обратиться к врачу. Еще один признак, который должен насторожить, — это боль или онемение в руке. Опухоль может сдавливать расположенные рядом нервные сплетения. Из‑за этого боль нередко ощущается не в груди, а отдает в руку», — рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

По словам специалиста, поводом для медицинского обследования также могут стать постоянная усталость и необъяснимая слабость. Длительное курение повреждает легкие и нарушает газообмен, что способно дополнительно ухудшать самочувствие.

Врач отметил, что около 80% случаев рака легких связаны с курением. Наиболее эффективный способ уменьшить вероятность заболевания — полностью отказаться от табака.

Жители Подмосковья, которым сложно самостоятельно справиться с никотиновой зависимостью, могут обратиться за помощью в филиалы Московского областного клинического наркологического диспансера.

Рекомендации прозвучали в рамках Недели профилактики рака легких.