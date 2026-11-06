Подмосковный врач Околелова: одышка и кашель могут быть признаками рака легкого

Рак легкого способен годами развиваться практически бессимптомно, поэтому заболевание нередко обнаруживают уже на поздних стадиях. О факторах риска, способах диагностики и профилактики рассказала заведующая отделением лучевой диагностики Чеховской больницы Елена Околелова в рамках Недели профилактики рака органов дыхания.

Главной причиной развития заболевания остается курение, включая пассивное. Дополнительную опасность представляют загрязненный воздух и длительный контакт с вредными веществами, в частности асбестом.

«Рак легкого — известный онкологический убийца, а главная проблема в том, что легкое не болит. Опухоль может расти годами без симптомов, поэтому в большинстве случаев болезнь находят на поздних стадиях», — отметила Елена Околелова.

Особое внимание обследованиям стоит уделять людям старше 55 лет с большим стажем курения, в том числе тем, кто отказался от сигарет менее 15 лет назад.

«Для скрининга людей из группы риска врач может рекомендовать компьютерную томографию. Флюорография и обычная рентгенография ее не заменяют. Если есть жалобы, обследование подбирают с учетом симптомов. При обнаружении подозрительных изменений могут потребоваться дополнительные исследования, например бронхоскопия и биопсия», — пояснила Елена Околелова.

Поводом для обращения к специалисту должны стать продолжительный кашель, одышка, боль в груди, необъяснимое снижение веса и частые инфекции дыхательных путей.

«Самая действенная мера профилактики — отказ от курения. Также важно избегать табачного дыма и соблюдать правила безопасности при работе с вредными веществами», — заключила врач.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике Чехова на улице Гагарина, 37А. Запись к врачам доступна по телефону 122, через региональный портал «Здоровье», инфомат в медучреждении или при помощи чат-бота Дениса в Telegram.