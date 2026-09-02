Почти 150 га земли передали подмосковным фермерам в аренду без торгов в августе

В августе девять крестьянско-фермерских хозяйств Подмосковья получили в аренду без проведения торгов почти 150 гектаров земли, сообщили в Министерстве имущественных отношений региона. Общая площадь переданных участков из состава муниципальной и неразграниченной государственной собственности составила 147,6 гектара.

Наибольшие наделы распределили в городском округе Зарайск (42 гектара), Пушкинском округе (32,3 гектара) и городском округе Серебряные Пруды (23,2 гектара).

«Участки, предназначенные для животноводства, растениеводства, а также выращивания зерновых и иных сельхозкультур, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственного производства получили фермерства в Раменском, Ступине, Луховицах, Зарайске, Коломне, Пушкинском и Серебряных Прудах», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

Земельные участки агропромышленного назначения предоставляют профильным организациям и КФХ на срок до пяти лет.

При условии целевого использования угодий по истечении трех лет арендатор получает право оформить их в собственность.

Подать заявление на получение земли без аукциона можно через региональный портал госуслуг. Сервис доступен для участков, а также для территорий, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.