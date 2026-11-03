Подмосковные травматологи восстановили ребенку 3 разорванные коленные связки

В Московском областном центре охраны материнства и детства провели сложную операцию девочке, получившей тяжелую травму колена во время катания на водных лыжах. Пациентка повредила сустав, пытаясь удержать равновесие на одной ноге, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Обследование показало разрывы передней и задней крестообразных, а также внутренней боковой связки. Из-за повреждений коленный сустав практически утратил стабильность, поэтому потребовалось хирургическое вмешательство.

«Мы выполнили реконструкцию сразу четырех связочных структур в рамках одной операции. Это сложное высокотехнологичное вмешательство, требующее тщательного планирования и большого хирургического опыта. Впереди у пациентки восстановление и возвращение к активной жизни», — рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 Сергей Катин.

После операции девочке разработали индивидуальную программу реабилитации. По прогнозам специалистов, при соблюдении врачебных рекомендаций она сможет вернуться к привычным физическим нагрузкам через шесть–восемь месяцев.