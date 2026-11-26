Офтальмологи Серпуховской больницы частично восстановили зрение 37-летнему мужчине, который на протяжении 17 лет мог различать правым глазом только свет. Причиной потери зрения стала производственная травма, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

В молодости пациент работал электриком. Во время ремонта электрощитка произошло короткое замыкание, а вспышка электрической дуги спровоцировала развитие катаракты на обоих глазах. Тогда мужчине прооперировали только левый глаз. Почему лечение не продолжилось, пациент объяснил коротко: «Так получилось».

За прошедшие годы помутневший хрусталик правого глаза сильно уплотнился, его оболочка подверглась рубцовым изменениям, а удерживающие связки ослабли. После тщательного обследования медики сообщили пациенту: «Шанс есть, будем пробовать спасать».

Операцию провел заведующий офтальмологическим отделением Василий Широков. Через микроразрез хирург рассек рубцовые ткани, зафиксировал ослабленные структуры глаза и поэтапно раздробил затвердевший хрусталик ультразвуком, заменив его искусственной линзой. Вмешательство заняло 25 минут.

«Случай был непростой. Травма давняя, ткани глаза за эти годы сильно изменились, и почти каждый этап операции потребовал дополнительных действий. Главное, что нам удалось избежать серьезных осложнений. Дальше многое зависит от того, как пойдет восстановление, но первые результаты очень обнадеживают», — прокомментировал Василий Широков.

К моменту выписки острота зрения правого глаза достигла 0,5. Спустя 17 лет мужчина вновь смог различать лица, цвета и очертания предметов обоими глазами. Предстоящий период восстановления займет около месяца.