Подмосковные фермеры отметили 10 июня профессиональный праздник

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных поздравил фермеров с профессиональным праздником. Он отметил достижения аграриев и поблагодарил их за самоотверженный труд.

«Сельское хозяйство и пищевая промышленность являются одними из основных двигателей отечественной экономики. Фермерство — это не только род деятельности и работа на земле, а настоящее призвание», — отметил Двойных.

На территории Подмосковья трудятся более 800 фермеров, из них: 40% занимает молочное животноводство, 40% — выращивание овощей, картофеля, ягод и фруктов, 13% — мясное животноводство и 7% — пчеловодство, рыбоводство.

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