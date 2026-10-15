Подмосковные больницы получили 231 эндоскопический аппарат с начала года

Медицинские учреждения Московской области регулярно оснащают передовым диагностическим и хирургическим оборудованием. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин.

В этом году больницы получили 231 единицу современной техники на сумму свыше двух миллиардов рублей, среди которых видеогастроскопы, видеоколоноскопы и лапароскопические стойки.

До конца года планируется поставка еще 17 аппаратов. Оборудование уже функционирует в 40 организациях, включая Воскресенскую, Истринскую, Раменскую, Луховицкую, Лыткаринскую, Шатурскую и Серебряно-Прудскую больницы.

«Современное эндоскопическое оборудование дает возможность повысить качество диагностики, что особенно важно для выявления заболеваний на ранних стадиях, а также выполнять малоинвазивные операции, способствующие более быстрому восстановлению пациентов», — пояснил Максим Забелин.

Техника позволяет проводить вмешательства на органах брюшной полости и малого таза с высокой точностью, выявлять патологии на ранних этапах и записывать весь процесс операции.

«Оборудование оснащено современными цифровыми технологиями, обеспечивающими высокое качество визуализации операционного поля, увеличение органов в 30 раз, а также обладает функцией записи всего операционного процесса», — отметил заведующий хирургическим отделением Раменской больницы Николай Аберясев.

Закупка аппаратуры состоялась по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».