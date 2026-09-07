Съезд детских врачей «Педиатрия как искусство» завершился в Красногорске

В Доме Правительства Московской области 4 сентября завершился седьмой съезд детских врачей «Педиатрия как искусство». Второй день мероприятия посвятили работе по отдельным медицинским направлениям, междисциплинарному взаимодействию и вопросам организации здравоохранения.

В рамках программы прошел всероссийский форум «ОРФЕЙ» о помощи детям с редкими заболеваниями, а также форумы по сестринскому делу, медицинскому праву и стандартизации качества в педиатрии. Также состоялись встречи по детской реабилитации, диетологии и нутрициологии, инфекционным болезням, международная школа по муковисцидозу и школа детской эндокринологии.

«Съезд в очередной раз доказал: педиатрия — это не просто специальность, а искусство, требующее знаний, интуиции и сердечной теплоты. Два дня насыщенной работы, десятки дискуссий и практических сессий — это наш общий вклад в здоровье детей», — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

За второй день состоялись 28 симпозиумов и два круглых стола. Всего за два дня мероприятие объединило специалистов из 75 регионов России и 25 стран. Очно съезд посетили 1,5 тысячи врачей, еще семь тысяч специалистов подключились онлайн.

Завершился съезд торжественной церемонией закрытия.