Подмосковье приготовило грандиозный праздник в честь годовщины воссоединения с Россией полуострова Крым

В Московской области 18 марта пройдут масштабные празднования, посвященные 12-й годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Такую информацию предоставила на официальном сайте пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

Тематические мероприятия под общим названием «Крымская весна» охватят более 55 парков. Они также пройдут в домах культуры и библиотеках по всему Подмосковью. Гостей ждут не только патриотические концерты, но и необычные интерактивы, посвященные истории полуострова.

В Красногорске центральным событием станет танцевальная программа в ДК «Подмосковье», а в Волоколамске сделают упор на творчество и проведут конкурс тематических рисунков.

Для тех, кто предпочитает активный отдых на свежем воздухе, подготовили особенные акции. В Воскресенске жителей приглашают в парк усадьбы «Кривякино», чтобы станцевать знаменитый «Севастопольский вальс».

В это же время в Краснознаменске можно будет увидеть праздничное шоу на льду, а в Серпухове — отправиться в виртуальное путешествие по крымским достопримечательностям. В Наро-Фоминске гостей и жителей города приглашают на тематический концерт.

Организаторы объяснили, что отмечать день воссоединения Крыма с Россией стало для жителей Подмосковья, как и для граждан из других регионов страны, доброй традицией.

Помимо развлечений, программа праздника в Московской области включает в себя познавательные квесты и лекции, которые напомнят об изменениях на полуострове за последние годы: от развития инфраструктуры до роста туристической привлекательности.

В большинстве парков волонтеры также будут раздавать ленты в цветах российского флага, подчеркивая единство страны в этот исторический день. В Мытищах же еще 11 марта открылась выставка ко дню воссоединения Крыма с Россией.