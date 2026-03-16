Концерт ко Дню воссоединения Крыма с Россией пройдет в Наро-Фоминске

В округе полным ходом идет подготовка к празднованию Дня воссоединения Крыма с Россией. В честь «Крымской весны», ставшей символом национального единения, во Дворце культуры имени Кузнецовой пройдет масштабная творческая программа.

Концерт «Мой Крым — моя Россия!» обещает стать ярким событием культурной жизни округа. Организаторы подготовили разноплановую программу: хореографические номера, вокальное мастерство и поэтическая страница. Лучшие танцевальные коллективы представят композиции, вдохновленные красотой Черноморского побережья.

«Администрация Дома культуры Апрелевка приглашает провести этот вечер в атмосфере гордости за свое Отечество. Мероприятие ориентировано на самую широкую аудиторию: от ветеранов до школьников и молодежи. Дата и время: 21 марта в 16:00», — поделились организаторы.

Адрес: Апрелевка, улица Комсомольская, дом № 15а. Вход свободный.