Выставка ко Дню воссоединения Крыма с Россией открылась в Мытищах

Экспозицию «Крымская весна» представили 11 марта в местном историко-художественном музее. Посетители увидят крымский пейзаж Владислава Скока и репродукции работ Марины Лазаревой из серии «Крымский альбом. Возвращение» с дарственной надписью от автора.

Как отметили организаторы, Крым издавна вдохновлял художников и был местом притяжения для живописцев и графиков. Каждый автор находил здесь свой стиль, любимые уголки и сюжеты. С полуостровом связано творчество таких мастеров, как Айвазовский, Куинджи, Шишкин, Васильев, а также многих советских живописцев.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая подчеркнула, что эта дата стала символом не только исторического события, но и прочной связи между людьми, культурами и традициями.

Выставка открыта для посещения до 22 марта для гостей старше 12 лет.