Подготовку специалистов научно-производственной сферы усилят в Королеве

В наукограде Королев активно развивают новую образовательную систему, которая связывает высшее образование и промышленность. Цель этой инициативы — подготовка высококвалифицированных специалистов для космической отрасли и других научных направлений.

Одним из важнейших проектов является создание Научно-испытательного центра аддитивных технологий, который был открыт в Технологическом университете имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» – филиала ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии». Этот центр поможет готовить специалистов, необходимых для научно-производственной сферы. В городе уже открыто 14 базовых кафедр, из которых девять расположены на научно-промышленных предприятиях.

Учебные заведения, включая колледжи и университеты, сотрудничают с предприятиями, чтобы обеспечить подготовку студентов, которые смогут быстро применять свои знания на практике.

Также в Королеве реализуется инновационный проект «Квант в каждую школу», который позволяет детям заниматься инженерно-техническим творчеством с использованием самого современного оборудования квантумов. С 2021 по 2024 годы в 12 школах было открыто 18 квантумов — специализированных лабораторий, где ученики могут изучать такие направления, как IT, робототехника и космические технологии, промдизайн, ботаника и многие другие.

В рамках поддержки молодежной науки в городе проходит ежегодный Фестиваль инженерно- и научно-технических проектов «Кванториада». Также для старшеклассников организуется Международная космическая олимпиада, которая помогает развивать интерес к космосу и науке. Участникам олимпиады предоставляются дополнительные баллы при поступлении в ведущие университеты страны.

Более пяти тысяч школьников из разных стран мира стали участниками этого престижного интеллектуального соревнования за все годы проведения Олимпиады.