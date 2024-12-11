Площадки для запуска новогодних фейерверков обустроят в Мытищах

На оперативном совещании в администрации городского округа Мытищи был поднят актуальный вопрос — порядок применения пиротехнических изделий в период новогодних праздников. Были определены специальные площадки, где разрешено запускать салюты, а также адреса, где это категорически запрещено.

Заместитель главы городского округа Геннадий Федичев отметил, что неправильное использование пиротехники может привести к серьезным последствиям, таким как пожары, повреждение имущества и травмы. «Соблюдение мер безопасности и требований инструкций является обязательным условием использования пиротехнических изделий», — подчеркнул он.

За нарушение правил предусмотрена серьезная ответственность, вплоть до уголовной, поэтому жителям округа стоит помнить о важности соблюдения установленных норм.

Так, запуск пиротехники запрещен на площади Мира, включая территорию вокруг театра «ФЭСТ», фонтана и памятника Ленину, на привокзальной площади у станций Мытищи и Перловская, территории между Шараповским проездом и путепроводом Ярославской железной дороги, включая автовокзал и остановки общественного транспорта.

Глава округа Юлия Купецкая напомнила, что безопасность во время праздников — это ответственность каждого. В этом году по всему Подмосковью отменены массовые салюты, организуемые местными администрациями, в том числе и в Мытищах. Это решение принято в целях безопасности и из уважения к нашим бойцам, находящимся на передовой.

Список мест, где можно использовать пиротехнические изделия I–III класса опасности, доступен на официальном сайте администрации.

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