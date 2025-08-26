Пианистка из Королева получила стипендию Фонда Юрия Розума

Ученица пятого класса фортепианного отделения Детской школы искусств Екатерина Буюкян получила стипендию от благотворительного фонда Юрия Розума на 2025–2026 учебный год. Из 700 заявок выбрали только 81 лауреата.

Екатерина Буюкян занимается под руководством опытного педагога Ирины Минаевой, заслуженного работника культуры Московской области.

Отметим, благотворительный фонд Юрия Розума создали в 2005 году по инициативе Российской академии естественных наук при поддержке единомышленников музыканта. Основное направление деятельности организации — работа с одаренными детьми и подростками.

