Более миллиона литров вина произвели в Подмосковье за 5 месяцев

В Правительстве Подмосковья состоялось совещание, посвященное развитию виноградарства и виноделия. Мероприятие организовали Минсельхозпрод региона совместно с Роскачеством.

Виноделие в Подмосковье становится самостоятельным направлением агропромышленного комплекса. Местные производители применяют современные технологии, работают с сортами винограда, адаптированными к особенностям климата региона.

Как отметил глава Минсельхозпрода Виталий Мосин, в регионе видят значительный потенциал винодельческой отрасли. Рассматриваются разные модели развития — в том числе создание собственных виноградников и переработка сырья, поставляемого из южных регионов России.

«С учетом близости к крупному рынку сбыта такая модель может быть экономически и логистически оправданной. При этом важно, чтобы развитие отрасли сопровождалось продуманными мерами господдержки — формировать их будем совместно с профессиональным и экспертным сообществом, опираясь на практический опыт производителей», — сказал он.

За первые пять месяцев года объем производства винодельческой продукции в регионе достиг примерно 1,4 миллиона литров. Вместе с тем в Подмосковье активно развиваются хозяйства, которые производят вина из собственного винограда либо из сырья с арендованных участков на юге страны. Среди таких производителей — ООО «Шульгино», КФХ «Эльпа» и ИП Глава КФХ Выставкин Н. Б.

Завершили обсуждение вопросами продвижения отечественной продукции. В Московской области уже проводятся винные ярмарки и тематические фестивали: на них производители представляют новинки, знакомят гостей с новыми брендами и раскрывают особенности своих вин. Включение винодельческих хозяйств в туристические маршруты позволит повысить узнаваемость локальных марок и сформировать новое направление агротуризма в регионе.