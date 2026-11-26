Первую в Люберцах секцию практической стрельбы открыли в кадетской школе
Первая в городском округе Люберцы секция практической стрельбы открылась на базе кадетской школы. Посещать ее смогут как воспитанники образовательного учреждения, так и другие жители муниципалитета. Об особенностях секции — в сюжете 360.ru.
Это такой вид спорта, который соединяет в себе, можно сказать, несоединимое. Это высокую физическую подготовку, скорость, выносливость, хорошую реакцию и эмоционально психологическую подготовку.
Сергей Александров
тренер-преподаватель
Стрельба из воздушной винтовки уже входит в программу дополнительного образования кадетов, а теперь в расписание семиклассников включат и занятия практической стрельбой.
Среди школьников, заинтересовавшихся новой спортивной дисциплиной, Анастасия Черкасова — ученица 10 класса. Девушка занимается стрельбой с шестого класса, а в прошлом году стала серебряным призером соревнований «Ворошиловский стрелок».
«Больше всего в стрельбе мне нравится то, что это развивает твое мышление», — поделилась Анастасия.
Осваивать новую дисциплину намерен и Максим Гришин, который знаком со стрелковым спортом с детства.
«Я буду сюда ходить, посещать постоянно это место. Также буду одноклассников приглашать их сюда и будем здесь развивать свои навыки», — сказал школьник.
Для тренировок с пневматическим оружием оборудовали помещение на первом этаже школы. Занятия проводят опытные инструкторы, контролирующие соблюдение требований безопасности.
«Для наших кадет это будет новый вид дополнительного занятия. Но уже сегодня мы видим интерес ребят», — отметила директор кадетской школы Наталья Скисова.
Практическая стрельба — 42-й вид спорта, который развивают в Люберцах. Администрация округа заключила соглашения о сотрудничестве с региональной и общероссийской профильными федерациями.
В марте муниципалитет уже принимал чемпионат Московской области, объединивший 150 спортсменов из восьми регионов России.
В новой секции планируют оборудовать отдельную зону для физподготовки и разместить дополнительный инвентарь.