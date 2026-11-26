Первая в городском округе Люберцы секция практической стрельбы открылась на базе кадетской школы. Посещать ее смогут как воспитанники образовательного учреждения, так и другие жители муниципалитета. Об особенностях секции — в сюжете 360.ru.

Это такой вид спорта, который соединяет в себе, можно сказать, несоединимое. Это высокую физическую подготовку, скорость, выносливость, хорошую реакцию и эмоционально психологическую подготовку.

Стрельба из воздушной винтовки уже входит в программу дополнительного образования кадетов, а теперь в расписание семиклассников включат и занятия практической стрельбой.

Среди школьников, заинтересовавшихся новой спортивной дисциплиной, Анастасия Черкасова — ученица 10 класса. Девушка занимается стрельбой с шестого класса, а в прошлом году стала серебряным призером соревнований «Ворошиловский стрелок».

«Больше всего в стрельбе мне нравится то, что это развивает твое мышление», — поделилась Анастасия.

Осваивать новую дисциплину намерен и Максим Гришин, который знаком со стрелковым спортом с детства.

«Я буду сюда ходить, посещать постоянно это место. Также буду одноклассников приглашать их сюда и будем здесь развивать свои навыки», — сказал школьник.

Для тренировок с пневматическим оружием оборудовали помещение на первом этаже школы. Занятия проводят опытные инструкторы, контролирующие соблюдение требований безопасности.