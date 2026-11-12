Глава Федерации практической стрельбы Гущин заявил о важности обучения детей безопасному обращению с оружием

Детям важно с раннего возраста прививать культуру обращения с оружием. Об этом в пресс-центре ИА НСН заявил глава Федерации практической стрельбы России, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Михаил Гущин.

По его словам, существующие спортивные дисциплины позволяют детям с семи лет осваивать стрельбу из пневматического пистолета — точной копии боевого. При этом правила безопасности на тренировках действуют точно такие же, как при обращении с настоящим оружием.

Гущин подчеркнул, что главная цель — не столько вырастить квалифицированных спортсменов, сколько выработать устойчивый навык безопасного поведения на всю жизнь.

Кроме того, 15 ноября 2026 года в московской Академии спорта «Динамо» пройдет фестиваль памяти погибших сотрудников Управления «А» ЦСН ФСБ «Победить и вернуться». В турнирах по карате и кобудо примут участие около тысячи человек из регионов России и стран СНГ.