Кардиолог Петрий предупредил, что в 10-25% случаев инфаркт протекает без боли

В 10-25% случаев инфаркт миокарда протекает в безболевой форме без явных симптомов. Об этом сайту mk.ru сообщила кардиолог НМИЦ ЛРЦ Минздрава России Наталья Петрий.

По словам врача, сердечный приступ может развиваться незаметно, особенно у людей с сахарным диабетом. Из-за сниженной чувствительности такие пациенты могут не ощущать боли за грудиной, поэтому примерно у половины из них диагноз устанавливают со значительным опозданием, отметил KP.RU.

К главным факторам риска специалист отнесла курение, повышенное артериальное давление, диабет, наследственность и высокий уровень холестерина. При появлении боли в области груди Петрий рекомендовала оперативно исключить инфаркт с помощью ЭКГ и анализов на маркеры повреждения сердечной мышцы.