Врачи назвали главные опасности осенней фотосессии в опавшей листве

Опасность представляет не сама листва, а скрытые в ней паразиты и следы диких животных. Об этом «Парламентской газете» сообщили старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин и врач-инфекционист, паразитолог, гепатолог Анна Баландина.

По словам Кондрахина, опавшая листва смешивается с землей и становится источником аллергенов, а также может содержать экскременты животных и птиц.

«Кроме того, что сам по себе процесс гниения листвы — источник биологической опасности», — предупредил врач.

В перегное живут яйца гельминтов и личинки насекомых. Доктор рекомендовал не трогать лицо после контакта с листвой, тщательно мыть руки и отказаться от фотосессии при глубоких ранах и ссадинах, пишет ОТР.

Баландина оценила вероятность заражения бешенством через листву как очень низкую. «Бешенство так не передается однозначно», — констатировала она. Вирус погибает вне организма животного, а для заражения нужна инфицирующая доза слюны при укусе. Заражение гельминтами возможно только при попадании яиц в рот с грязных рук или листьев, например аскарид и токсокар.

«А если человек брал листья, трогал землю, не помыл после этого руки и засунул руки в рот — тогда да, можно заразиться», — разъяснила паразитолог.

Наиболее актуальной угрозой Баландина назвала укусы клещей, которые в теплую осень встречаются вплоть до октября. Чтобы избежать проблем со здоровьем, врачи советуют надевать закрытую одежду и использовать репелленты.