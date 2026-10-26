Новое оборудование для диагностики поступило в больницу Солнечногорска

В 2026 году Солнечногорскую больницу оснастили современной эндоскопической техникой для высокоточной диагностики и малоинвазивных хирургических вмешательств. Приобретение медицинской аппаратуры стало частью работы по модернизации здравоохранения.

В учреждение поступили видеоэндоскопическая система, видеогастроскопы, видеоколоноскоп и видеоларингоскоп. Среди новых устройств специалисты особо выделяют видеоларингоскоп «Сенсар» российского производства, который уже используют в отделении анестезиологии и реанимации.

Аппарат позволяет проводить интубацию трахеи под непосредственным визуальным контролем, в том числе при сложных клинических случаях, когда особенности анатомии пациента затрудняют выполнение стандартной процедуры.

Все функции устройства контролируются через монитор. Это помогает врачу точнее выполнять необходимые действия и лучше отслеживать ход манипуляции. Благодаря мобильной конструкции видеоларингоскоп подходит для применения не только в операционном блоке, но и в палатах или приемном отделении при оказании экстренной медицинской помощи.

«Новая техника — это, прежде всего, новые спасенные жизни и сохраненное здоровье наших жителей. Мы последовательно работаем над тем, чтобы качественная и высокотехнологичная медицинская помощь была доступна каждому солнечногорцу, не выезжая за пределы нашего округа. Благодарю губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева за постоянное внимание к развитию здравоохранения», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Оборудование приобрели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».