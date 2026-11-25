В Богородском округе коммунальные службы с раннего утра устраняют последствия снегопада. К зимнему сезону муниципальное предприятие «Благосфера» расширило штат на 189 сотрудников, а его парк спецтехники насчитывает около 100 единиц, говорится в сюжете 360.ru.

На обслуживании предприятия находятся 430 дворовых территорий и 266 общественных пространств. В преддверии зимы специалисты провели техническое обслуживание машин, оснастили тракторы отвалами, заменили щетки и закупили дополнительное оборудование.

Кроме того, коммунальный автопарк пополнили новой техникой. Сейчас завершаются процедуры ее регистрации и оформления страховок, после чего машины смогут приступить к уборке территорий.

Местные жители отмечают оперативность работы коммунальных служб. В частности, в микрорайоне Птицефабрика основные работы по расчистке снега уже выполнили.

Уборка территорий продолжается. Водителей и пешеходов призывают соблюдать осторожность и учитывать погодные условия.