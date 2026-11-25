По словам главы муниципалитета, чаще всего горожане жалуются на несвоевременный вывоз мусора, отопление, содержание дворов, уборку подъездов и ремонт. Он поручил усилить работу по каждому из этих направлений и вовремя отрабатывать поступающие заявки.

Отдельно руководитель округа поднял вопрос исправности и обслуживания приборов учета. Если счетчик выходит из строя, плату жильцам начисляют по среднему потреблению или по нормативу, из-за чего люди могут переплачивать за ресурсы. Управляющие компании должны следить за состоянием оборудования, а после установки каждый прибор проходит обязательную 72-часовую проверку под контролем специалистов.

Также на совещании обсудили готовность к снегопадам. Управляющим организациям необходимо оперативно убирать последствия непогоды, а всю уборочную технику — зарегистрировать в системе РНИС. В администрации округа подчеркнули, что готовы помочь компаниям с оформлением документов.