Огни главной новогодней елки зажгут в Королеве 1 декабря

У Центрального Дворца культуры имени Михаила Калинина в Королеве начали устанавливать 18-метровую елку. Ее торжественно зажгут 1 декабря.

Специалисты уже собрали основание ели, начали монтировать металлический каркас и устанавливать ветки на верхнем ярусе. Новогоднюю красавицу украсят тремя сотнями золотых и красных шаров, на ней разместят свыше 600 метров гирлянд. В рамках акции «Зима в Подмосковье» 1 декабря на главной ели города зажгут огни.

Также предновогодние гирлянды загорятся на елках Центрального городского парка, Объединенного общественного пространства, парка «Костино» и сквера Героев Курсантов с прудом микрорайона Юбилейный.

Отметим, что подготовку к новогодним праздникам в городском округе Королев начали заблаговременно. До конца ноября украсят все учреждения культуры, образования, предприятия торговли и сферы услуг, парки и площади.