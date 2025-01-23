Крупный пожар вспыхнул в окрестностях Клина

Крупный пожар вспыхнул в деревне Першутино в окрестностях Клина. Об этом сообщили 360.ru в МЧС.

По словам очевидцев, загорелись складские помещения. Столб черного дыма поднялся высоко в небо. На месте работают более 40 спасателей и 12 единиц техники. Площадь пожара предварительно оценили в 10 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Telegram-канал 112 сообщил, что горит складской комплекс «Логистера» на Волоколамском шоссе. Пожару присвоили второй номер сложности. Что стало причиной возгорания, не сообщается.

Ранее металлический ангар загорелся в поселке Первомайский. Огонь охватил более двух тысяч квадратных метров, частично обрушилась кровля. Тушили огонь 50 специалистов и 18 единиц техники.