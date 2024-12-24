«Одна из самых добрых в стране». Евгений Поддубный — о премии «Мы рядом» в Подмосковье

Герой России, военкор Евгений Поддубный наградил лауреатов премии «Мы рядом» в Подмосковье. По его словам, то братское отношение друг к другу, ту искренность людей, которые живут в России, необходимо передать детям, будущим поколениям.

«То, что сейчас происходит в зале, несмотря на то что и радость, и беда рядом, а сейчас время такое — когда радость и беда рядом, царит очень важная атмосфера искренности. Мы обязаны эту атмосферу искренности и братского отношения друг к другу передать нашим детям, будущим поколениям, потому что это одно из наших завоеваний в ходе СВО. Вот эта новая искренность теперь будет с нами, ее нельзя отпускать», — сказал он.

Премию вручают в Подмосковье в 12-й раз. Ее получают активисты, военнослужащие, волонтеры и другие жители, совершающие по-настоящему добрые дела.

«Для меня огромная честь стоять сейчас перед вами и принять участие в церемонии вручения этой, как мне кажется, одной из самых добрых премий у нас в стране. Перед лауреатами, которые уже были на этой сцене, склоняю голову. Сегодня в зале собрались очень хорошие люди», — сказал он.

В ходе награждения на сцену вышли военнослужащие и их близкие, а также врачи, инженеры и другие лауреаты. Их наградил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.