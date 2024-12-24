«Сейчас мы общались с нашими ребятами — командирами и представителями именных полков. Я рассказал, в чем смысл этой премии. У нас в Подмосковье, и в нашей любимой стране есть люди, которые делают благородные дела совершенно бескорыстно. Они никогда не ждут какого-то вознаграждения, тем более материального. Поэтому, для нас это очень большая честь», — сказал Андрей Воробьев на открытии церемонии.

Премию вручают в Подмосковье уже в 12-й раз. Ее получают все те, кто делает добрые дела, спасает жизни, защищает родину.

«Последние два года все мы, каждый из нас ждет, делает, стремится только к одному. Ради этого одного каждый из нас старается внести свою лепту. Ради нашей победы. Поэтому сегодня я по поручению президента и на основании итогов конкурса, который мы проводили, хочу вручить награды самым дорогим, самым близким, самым достойным», — добавил Воробьев.

Лауреаты премии получат в том числе государственные награды Подмосковья.