Один из трогательных моментов премии «Мы рядом» — встреча мам бойцов СВО с сыновьями. Видео

Встречу-сюрприз организовали для двух матерей участников СВО в Подмосковье. Сыновья женщин с честью защищают родину и уже давно не были дома. Неожиданную возможность увидеться и обняться им подарили на церемонии вручения премии «Мы рядом. Доброе дело».