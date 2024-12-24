Один из трогательных моментов премии «Мы рядом» — встреча мам бойцов СВО с сыновьями. Видео

Встречу-сюрприз организовали для двух матерей участников СВО в Подмосковье. Сыновья женщин с честью защищают родину и уже давно не были дома. Неожиданную возможность увидеться и обняться им подарили на церемонии вручения премии «Мы рядом. Доброе дело».
Военнослужащих пригласил на сцену губернатор Андрей Воробьев. Мамы не знали, что для них готовят новогодний сюрприз, поэтому очень растрогались. Когда из-за кулис вышли сыновья, эмоции переполнили обе стороны — без слез не обошлось.
«Наша гордость!» — сказал про парней губернатор.
Торжественная церемония премии «Мы рядом. Доброе дело» началась в Подмосковье в 12-й раз. Награды вручат волонтерам, военным, спасателям, конструкторам, инженерам и другим лауреатам.
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