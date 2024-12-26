Общественная палата в Мытищах подвела итоги работы в 2024 году

Членами организации стали 45 человек. Они поучаствуют в работе 10 комиссий. С приветственными словами в их адрес выступили глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая и председатель Совета депутатов Андрей Гореликов.

На встрече наградили представителей национально-культурных автономий. Ранее они поучаствовали в фестивале «Дружба народов».

Также общественники озвучили итоги работы в 2024 году и планы на 2025 год. Избрали председателя Общественной палаты в Мытищах — им вновь стал Игорь Савош — а также заместителей председателя организации.

Отметим, что ранее мы рассказывали о том, что итоги года на заседании подвела Общественная палата в Люберцах.