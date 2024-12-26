Общественная палата Люберец подвела итоги работы в 2024 году

Заседание членов Общественной палаты состоялось в Люберцах. На нем озвучили результаты работы в уходящем году.

Глава муниципалитета сказал слова благодарности председателю организации Петру Ульянову, заместителю председателя Андрею Шестакову и всему коллективу Общественной палаты.

«При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева нам удалось воплотить в жизнь масштабные проекты социальной инфраструктуры, благоустройства, дорожного строительства. И важно, что на каждом этапе реализации их сопровождали члены Общественной палаты», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Также Владимир Волков отметил, что в работе очень важно получать качественную обратную связь, и заверил, что совместная работа с палатой нового созыва будет эффективной и в 2025 году.