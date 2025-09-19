Областной фестиваль «Жить — Здорово!» прошел в Павловском Посаде
Павловский Посад стал площадкой областного фестиваля «Жить — Здорово!». Он прошел 18 сентября и собрал более 300 участников «серебряного возраста» со всего Подмосковья.
По словам главы Павлово‑Посадского округа Дениса Семенова, мероприятие превратилось в настоящий праздник активности и хорошего настроения. Гости участвовали в разнообразных занятиях: зажигательные уроки зумбы и латиноамериканских танцев зарядили публику энергией, а занятия йогой на открытом воздухе помогли обрести спокойствие и равновесие. Концерт творческих коллективов и теплое общение за чашкой кофе добавили встрече домашней атмосферы.
Кульминацией программы стала общая зарядка под руководством мастера боевых искусств, каскадера и актера Владимира Плетнева. Его пример показал, что активный образ жизни доступен в любом возрасте.
Организаторы подчеркнули, что проект «Активное долголетие», реализуемый по инициативе губернатора Андрея Воробьева, подтверждает: возраст не мешает вести насыщенную и здоровую жизнь, и пригласили всех желающих присоединяться к движению.
Напомним, к участию в проекте допускаются женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет и пенсионеры по выслуге от 50 лет. Записаться можно через официальный портал «Активное долголетие», в мобильном приложении «Госуслуги» или в местном клубе «Активное долголетие».