Павловский Посад стал площадкой областного фестиваля «Жить — Здорово!». Он прошел 18 сентября и собрал более 300 участников «серебряного возраста» со всего Подмосковья.

По словам главы Павлово‑Посадского округа Дениса Семенова, мероприятие превратилось в настоящий праздник активности и хорошего настроения. Гости участвовали в разнообразных занятиях: зажигательные уроки зумбы и латиноамериканских танцев зарядили публику энергией, а занятия йогой на открытом воздухе помогли обрести спокойствие и равновесие. Концерт творческих коллективов и теплое общение за чашкой кофе добавили встрече домашней атмосферы.

Кульминацией программы стала общая зарядка под руководством мастера боевых искусств, каскадера и актера Владимира Плетнева. Его пример показал, что активный образ жизни доступен в любом возрасте.