Областная конференция к 80-летию Победы прошла в библиотеке в Мытищах

Тематическое мероприятие, приуроченное к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, организовали в Центральной библиотеке имени Д. Кедрина в Мытищах. Участниками стали историки, краеведы, учителя и библиотекари из 20 округов Московской области.

На встрече поговорили о Подмосковье в период Великой Отечественной войны. Для гостей конференции организовали показ выставки, на которой они увидели архивные материалы и фотографии о жизни Русской православной церкви в 1941–1945 годы.

«Очень важно, что представители разных городов Московской области приехали к нам, чтобы поделиться историями своих героев и рассказать о событиях, происходивших в те времена», — сказал председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов.

Ранее мы рассказывали о том, что диспансеризация ветеранов Великой Отечественной войны на дому началась в Мытищах.