Диспансеризация ветеранов Великой Отечественной войны на дому началась в Мытищах

Мобильная бригада проводит профилактические осмотры участников Великой Отечественной войны в Мытищах. Для удобства пенсионеров специалисты выезжают прямо к ним домой.

Выезды проводят специалисты поликлиники № 1. В бригаду входят врач-терапевт, невролог и уролог.

Ветеранам делают электрокардиограмму, берут нужные анализы. Также профильные врачи осматривают и консультируют их.

«Мы очень хорошо знаем наших дорогих ветеранов. В течение года проводим профилактические осмотры, навещаем, беседуем и помогаем. В рамках прошедшей диспансеризации наши специалисты дали рекомендации и скорректировали лечение. К поликлинике № 1 прикреплены 78 пациентов — участников Великой Отечественной войны, блокадников, узников концлагерей и вдов», — прокомментировала заведующая поликлиники № 1 Елена Каранова.

Отметим, что подобную работу каждый год проводят врачи всех поликлиник в Мытищах.