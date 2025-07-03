«С трепетом следим». Глава Подмосковья — о лечении ребенка, пострадавшего от рук наркомана в Шереметьеве

Двухлетнего мальчика, на которого в аэропорту Шереметьево напал наркоман в конце июня, уже перевели из реанимации в общее отделение медцентра имени Рошаля в Подмосковье. Сегодня состояние ребенка стабильное, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Врачи центра имени Рошаля — ведущего детского медучреждения в Московской области — продолжают проводить плановую терапию для восстановления ребенка.

«Мы с особым вниманием следили за состоянием двухлетнего мальчика. <...> Он в контакте с мамой, понимает речь, выполняет простые инструкции, постепенно отходит от зондового питания. Ребенок уже может присаживаться с поддержкой», — сказал глава Подмосковья.

Благодарю медиков центра имени Рошаля за своевременную помощь и высокий профессионализм. Желаю мальчику выздоровления — мы все болеем за тебя.

В зале прилета в аэропорту мужчина схватил двухлетнего ребенка и со всей силы кинул на пол в состоянии наркотического опьянения.

У мальчика диагностировали перелом позвоночника и черепно-мозговую травму. Он долго находился в медикаментозном сне, за состоянием пострадавшего следили ведущие врачи.

Омбудсмен по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова назвала историю чудовищной, подчеркнув, что «наркомания — это все-таки не болезнь, а преступление».