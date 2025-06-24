Мужчине, бросившему ребенка на пол в Шереметьево, предъявили обвинение

Мужчине, бросившему ребенка на пол в аэропорту Шереметьево, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Об это сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«31-летнему иностранному гражданину предъявлено обвинение в покушении на убийство двухлетнего ребенка, которое он совершил вчера вечером, находясь в зоне прилета аэропорта», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что на допросе фигурант сообщил следователю, что был в аэропорту транзитом, ожидая пересадку на последующий рейс. Объяснить причины своего поступка он не смог.

Мужчину задержали очевидцы происшествия. Ребенка госпитализировали в центр имени Рошаля с переломом позвоночника и черепно-мозговой травмой, он в искусственной коме.