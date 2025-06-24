Главврач центра Рошаля рассказала о состоянии пострадавшего в Шереметьеве мальчика

Состояние ребенка, на которого в Шереметьеве напал наркоман, остается тяжелым. Об этом 360.ru сообщила врач-терапевт, анестезиолог-реаниматолог, главный врач Детского клинического центра имени Рошаля Татьяна Шаповаленко.

«Состояние пациента остается тяжелым. Ребенок находится в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких. Проводится терапия, направленная на купирование отека головного мозга, полный комплекс симптоматической терапии (обезболивание, седация, антибиотики)», — сообщила она.

Специалист добавила, что мальчика направят на МРТ.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала 360.ru, что у пострадавшего не выявили серьезных повреждений мозга.

«Это чудовищная история, которая произошла в Шереметьеве. Обкуренный человек, взрослый мужик в зале прилета схватил двухлетнего ребенка под воздействием, видимо, наркотиков, и со всей силы кинул его на пол. У ребенка переломы черепа, ему два года. К счастью, как мне сказали врачи, не поврежден мозг. <… > Сейчас мальчик введен в медикаментозный сон. Это не кома, как написали журналисты, это медикаментозный сон», — объяснила омбудсмен.

Она добавила, что с ребенком находятся мама и папа.

«Я разговаривала с отцом. Они, конечно, в ужасном состоянии, даже не могут подобрать слова», — добавила Мишонова.

Она выразила надежду, что детский организм быстро восстановится.

«На сегодняшний день не требуется нейрохирургическое вмешательство, это очень обнадеживает. Но вообще жуткий случай, и я, может быть, скажу непопулярную вещь, но я убеждена и продолжаю убеждаться, что наркомания — это все-таки не болезнь, а преступление», — заявила омбудсмен.

Мишонова призвала привлечь виновного к ответственности.