Новогодний праздник прошел в детской поликлинике в Люберцах

Театральное представление организовали в поликлинике № 2 Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах. В нем поучаствовали юные пациенты и их родители.

Гостям праздника показали оригинальную постановку по мотивам классической сказки с современными элементами и интерактивными включениями. Юные зрители не просто следили за приключениями героев, но и участвовали в развитии сюжета, помогая персонажам и выполняя задания.

Для выступления организаторы подготовили декорации. Сами артисты выступали в сверкающих костюмах.

В финале предновогоднего праздника детям вручили сладкие подарки.

